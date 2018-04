Elio e le Storie Tese, 3 maggio a Torino

TORINO, 23 APR - Passa per Torino, il 3 maggio al Pala Alpitour, il Tour d'Addio di Elio e le Storie Tese. Un concerto con una scaletta pensata per accontentare tutti i fan, che si apre con 'Servi della gleba' e si conclude con 'Arrivedorci' passando per tutti i grandi successi della band. Il tour prosegue, ancora in Piemonte, il 29 giugno, per chiudere al festival Collisioni di Barolo (Cuneo) con ospiti e amici sul palco. Una grande festa 'd'addio', come ama dire Elio, di due giorni e nell'anno in cui Collisioni, tra l'altro, compie 10 anni. Un modo per congedarsi dal suo pubblico dopo 38 anni di carriera e successi come 'Cara ti amo', 'Cateto', 'La terra dei cachi', 'Shpalman', 'Luigi il pugilista' fino all'ultimo 'Il circo discutibile'. Brani con i quali Elio e le Storie Tese hanno fatto ridere a crepapelle e nello stesso tempo riflettere. Il giorno dopo, il 30 giugno, Elio saluterà il suo pubblico in una chiacchierata nell'ambito della sezione 'Letteratura' del Festival langarolo.