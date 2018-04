Zilli, Golino e Thelma chiudono Lovers

TORINO, 23 APR - Un incontro tra Valeria Golino, madrina del festival, e Concita De Gregorio, un mini concerto di Nina Zilli, che all'ultimo Sanremo ha portato una canzone contro la violenza sulle donne, e l'anteprima italiana del film norvegese 'Thelma', di Joachim Trier, chiudono martedì 24 aprile a Torino il 33/o Lovers film Festival. Un'edizione ricca che ha visto ad oggi moltissimi sol out e un trend in crescita. Nel corso della giornata vengono presentati anche altri due film, l'argentino Mi mejor amigo di Martín Deus, sulla vita di Lorenzo, tranquillo adolescente che vive in un piccolo centro della Patagonia, che prende una piega inattesa quando si trova a dover ospitare il coetaneo Caíto, e l'inglese 'Playing The Part' di Joe Stephenson, una lunga intervista a Ian McKellen, candidato più volte agli Oscar, autore di un clamoroso coming out a 49 anni e attivista per i diritti Lgbtqi. Domani viene anche presentato Home Lovers Movies, progetto di archivio audiovisivo privato dedicato alle tematiche lgbtqi.