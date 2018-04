Bulgari, nel 2022 primo hotel a Tokyo

ROMA, 23 APR - Bulgari aprirà il suo primo hotel a Tokyo, in Giappone, nel 2022. Lo rende noto un comunicato della maison che annuncia la firma di un accordo tra Bulgari Hotels & Resorts e Mitsui Fudosan Co Ltd, azienda immobiliare leader con sede a Tokyo, per l'apertura del primo Bulgari Hotel in Giappone, nello sviluppo su larga scala, ad uso urbano e non, pianificato per l'area di Tokyo Station. Il Bulgari Hotel Tokyo sarà situato negli ultimi sette piani (dal 39 al 45) di un grattacielo concepito per la costruzione del progetto di riqualificazione urbana di Yaesu 2-Chome North District Categoria I 2. L'area è molto centrale, vicino alle zone dello shopping di Nihombashi e Ginza, al Palazzo Imperiale, ai distretti finanziari di Nihombashi e Marunouchi. Oltre al Bulgari Hotel, la torre ospiterà uffici e negozi. L'hotel offrirà 98 camere di tipologie diverse, camere doppie e matrimoniali, oltre a suite di lusso e una Bulgari Suite.