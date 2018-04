Cirilli festeggia 30 anni di carriera

ROMA, 23 APR - "Vi dovete aspettare davvero uno spettacolo eccezionale per grandi e bambini, che mostrerà un Cirilli a 360 gradi: pensate che in alcuni momenti farà riflettere oltre che ridere". Lo assicura all'ANSA Gabriele Cirilli, pronto a tornare in scena nella capitale con lo spettacolo #TaleEQualeAMe…Again al teatro Sala Umberto dal 2 al 13 maggio, occasione per festeggiare i 30 anni di carriera. "Il palcoscenico è l'unico posto in cui riesco ad essere 'tale e quale' a me stesso, 'Again' invece si riferisce al successo della tournée teatrale che ha registrato sold out nel resto d'Italia", spiega Cirilli. Sul palco del Sala Umberto di Roma insieme a lui anche Greta Disabato, Federica Laganà e Mariacarlotta Noè, con la regia di Gabriele Guidi.