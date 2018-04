Kerry Washington, le donne al potere

LOS ANGELES - Quando nel 2012 la serie tv Scandal partì, descrisse un mondo in cui anche la politica era dominata da donne forti. Se le cose fossero andate diversamente, nel 2016 la Casa Bianca descritta da Shonda Rhimes sarebbe diventata realtà. Invece al potere è arrivato un presidente considerato tra i più misogini di sempre. Debutta in Italia la 7/a e ultima stagione di Scandal, il 24/4 alle 22 su FoxLife. Kerry Washington, che è Olivia Pope, consigliera e amante del presidente, definisce il personaggio "una donna forte, da cui ho imparato molto. E' sicura di sé e determinata, sa che alla fine di ogni problema c'è sempre una soluzione e non bisogna mai arrendersi". Le donne hanno fatto un passo indietro con l'elezione di Trump? "Al contrario: è solo una questione di tempo, ma quel famoso soffitto di cristallo un giorno si romperà. Il nostro show ha portato in tv donne che già esistono, forti e determinate, che non hanno bisogno di comportarsi da uomo per ritagliarsi un ruolo nella politica e nella storia".