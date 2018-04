Bologna città musica al cuore casa Dalla

BOLOGNA, 23 APR - Tutte le strade portano a casa di Lucio Dalla. Faranno tappa anche in via D'Azeglio, nel cuore di Bologna, dove abitava il cantautore, gli itinerari - al via a maggio - alla scoperta della musica composta sotto le Due Torri. Sonorità classiche, rock, pop: tutte le sfumature saranno protagoniste di 'Bologna, percorsi nella città della musica', iniziativa promossa da Cna Bologna, con il contributo della Camera di Commercio, in collaborazione con Comune e Fondazione Lucio Dalla. Si parte il 4 maggio dalla casa di Dalla. Poi il 5 iniziano i percorsi guidati in calendario fino a settembre. "Vogliamo esaltare la musica, eccellenza di Bologna, - ha spiegato la presidente di Cna Bologna Cinzia Barbieri - ci saranno due itinerari: uno racconterà la musica classica, con tappa al Teatro Comunale e alla bottega del liutaio Bruno Stefanini; un altro porterà gli appassionati al Kinki Club e alla Fonoprint Studios" dove sono stati incisi i successi del cantautore emiliano.