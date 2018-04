Harry Potter trionfa a Broadway

NEW YORK, 23 APR - Harry Potter ha debuttato il 22 aprile a Broadway, segnando un trionfo definito di proporzioni epiche. 'Harry Potter e la maledizione dell'erede' è un'opera teatrale in due parti di Jack Thorne su soggetto di J. K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, ambientata una ventina di anni dopo il romanzo Harry Potter e i Doni della Morte, che racconta la storia di Albus Severus Potter, secondogenito di Harry Potter e Ginny Weasley. Ha vinto la sfida di Great White Way (soprannome per Broadway), offrendo l'esperienza di un non musical della durata di ben cinque ore e 15 minuti. Si tratta, infatti, di un dramma teatrale che rompe gli schemi classici ai quali è abituato il pubblico di Broadway e che, data la lunghezza, quasi un'opera wagneriana, può anche essere visto in due giorni. Si è trattato anche di una produzione da costi da record, quasi 70 milioni di dollari, oltre 30 dei quali spesi per restaurare il teatro che la ospita, il Lyric Theatre sulla 42/a strada.