Romanzo Ventrella, venduto in 5 paesi

ROMA, 23 APR - Prima ancora di arrivare nelle librerie italiane il romanzo di Rosa Ventrella, 'Storia di una famiglia perbene', che sarà pubblicato da Newton Compton il 26 aprile, è già stato venduto in 5 Paesi. A pochi giorni dall'asta francese che ha coinvolto sei editori e che si è chiusa in best offer per la casa editrice Les Escales, anche la Germania è rimasta colpita dal romanzo della scrittrice barese. Si è chiusa infatti con un contratto a 6 cifre l'asta tedesca per l'acquisizione dei diritti di traduzione di 'Storia di una famiglia perbene' che alla fine si è aggiudicato Goldmann Verlag di Random House. "Il romanzo di Rosa Ventrella conferma a pieno titolo le sue grandi potenzialità da titolo bestseller: è letterario ma facile da leggere e la sua protagonista è una donna in cui molte lettrici potranno rispecchiarsi" ha detto Raffaello Avanzini, amministratore delegato di Newton Compton che ha ricevuto anche, in questi giorni, proposte per il trattamento cinematografico del libro.