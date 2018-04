Scoperti 12 inediti di Puccini

ROMA, 24 APR - Dodici composizioni inedite per organo di Giacomo Puccini sono state scoperte nell'archivio della Villa del compositore a Torre del Lago. Lo scrive il mensile Classic Voice in un articolo che sarà pubblicato nel numero in uscita il prossimo mese e che viene anticipato il 25 aprile su www.classicvoice.com. Secondo il mensile, si tratta di brevi composizioni per le funzioni liturgiche risalenti agli anni 1873-1880, quando il giovane Giacomo prestava servizio come organista titolare nella chiesa di San Girolamo a Lucca. La scoperta si deve a Gabriella Biagi Ravenni e Virgilio Bernardoni, rispettivamente presidente e vicepresidente del Centro Studi Giacomo Puccini: Classic Voic' spiega che i manoscritti pucciniani, alcuni dei quali anche firmati, erano nell'archivio di Torre del Lago probabilmente da sempre, ma nessuno aveva mai avuto la possibilità di analizzarli e attribuirli al compositore. L'accessibilità del prezioso fondo agli studiosi apre ora nuove prospettive anche alla ricerca.