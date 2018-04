450 concerti per Piano City Milano

MILANO, 24 APR - La star del jazz Aziza Mustafa Zadeh aprirà la settima edizione di Piano City Milano, l'evento diffuso che porterà, dal 18 al 20 maggio, la musica in tutti i quartieri della città. La pianista salirà sul palco principale della Gam dove tornerà, a chiudere la tre giorni, Vinicio Capossela, che nel 2012 aveva inaugurato la prima edizione. Novità di quest'anno è la nascita dell'associazione 'Piano City Milano' che ha stretto con il Comune un accordo per realizzare l'evento nei prossimi tre anni. Al Piano Center diurno della Gam si aggiunge quello notturno, alla Palazzina Liberty, con due piano night con musicisti come Nicklas Paschburg, Gianluca di Ienno, Maja Alvanovic, Poppy Ackroyd. Musica anche all'alba con i concerti ai Bagni misteriosi, che ospiteranno l'evento Pianolink Silent Wifi Concert con Andrea Vizzini. Come sempre concerti anche in dimore private e persino concerti itineranti, in tram, bici e tandem in un cartellone che permette di scegliere fra 450 eventi.