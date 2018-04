The Handmaid's Tale, torna serie evento

ROMA, 24 APR - Ha stregato la critica e incantato il pubblico, raccogliendo una pioggia di premi: "The Handmaid's Tale", targata MGM Television, ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell'ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tornerà con la sua seconda stagione da giovedì 26 aprile in anteprima esclusiva per l'Italia su Timvision, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Usa. La seconda stagione sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del regime di Gilead, lo Stato totalitario, militarizzato e misogino che ha trasformato le donne in oggetti di proprietà del regime, privandole di qualsiasi diritto. "Gilead è dentro di te", uno dei motti preferiti di zia Lydia, si manifesterà in tutta la sua potenza. Tra le novità le "colonie", i territori contaminati dove le cosiddette "non donne" vengono recluse con lo scopo di eliminare le radiazioni dal terreno.