tutto Dawson's Creek, maratona per 20/o

ROMA, 24 APR - Complice l'effetto nostalgia, questa moda di riproporre serie - allora si chiamavano telefilm - che hanno tenuto incollati davanti ai teleschermi, cambiando in certi casi addirittura moda e costumi, sembra andare a genio ai fan. Stiamo parlando di Dawson's Creek. Sei stagioni, 128 episodi da spararsi tutti di seguito - se lo si vuole - su Sky Ataltic+1, dal 25 aprile al 1 maggio in un canale dedicato per festeggiare il 20/o anno. E i fan potranno ritrovare i loro beniamini di Capeside con Dawson, Joey, Pacey, Jen e tutti i personaggi del teen drama che ha segnato un'intera generazione. Con il suo modo di raccontare i problemi adolescenziali la serie è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell'immaginario collettivo di un'intera generazione di giovani e giovanissimi. Dawson's Creek, con protagonista James Van Der Beek, ha fatto da trampolino per lui ma anche per Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams, attrice partita da Dawson's Creek e poi pluricandidata all'Oscar.