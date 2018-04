Torino jazz festival, concerti sold out

TORINO, 24 APR - Il concerto del gruppo viennese dei Radian ha inaugurato, in un'Aula del Tempio del Museo del Cinema di Torino gremita, la sesta edizione del Torino Jazz Festival. Dal 23 aprile, per tutte le sere, fino alla fine del festival, il 30 aprile, sulla cupola della Mole Antonelliana viene proiettato il logo della manifestazione. Un modo per rendere omaggio al festival e dargli la massima visibilità. Sono intanto già esauriti i biglietti dei concerti di Federico Marchesano Atalante e Archie Shepp, giovedì 26 aprile alle ex Officine Grandi Riparazioni, e dell'artista belga Melanie De Biasio, il 30 aprile, al Piccolo Regio.