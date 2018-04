Bologna Musica d'autore, 2/a edizione

BOLOGNA, 19 SET - La serata finale della seconda edizione di Bma - Bologna Musica d'Autore, festival per giovani cantautori voluto dalla Fonoprint, celebre studio di registrazione del capoluogo emiliano, si terrà il 29 settembre all'Europauditorium, spostandosi dal Celebrazioni che lo ospitò lo scorso anno, non solo per motivi di capienza (i posti si sono ora quasi raddoppiati, passando a 1700) ma per sancire la nuova partnership con Bologna Fiere e dunque con il Comune stesso che della struttura è il maggior azionista. Alla manifestazione - ha spiegato Leopoldo Cavalli, presidente di Fonoprint - sono ammessi giovani cantautori che abbiano compiuto 16 anni e non superato i 40 che presentano un brano inedito della durata massima di 4 minuti. Le iscrizioni, gratuite e già aperte, termineranno il 15 luglio. Entro il 31 dello stesso mese verranno comunicati i nomi dei 9 artisti ammessi alla finale la cui giuria sarà presieduta da Giulio Rapetti Mogol.