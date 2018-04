La musica a Bologna nei '60 è un libro

BOLOGNA, 24 APR - In 240 pagine scorrono 930 nomi di imberbi musicisti per 150 complessi o gruppi diversi, che animarono la scena bolognese negli anni '60, una enciclopedia con biografie e discografie dettagliate, oltre a molte foto. E' il libro 'Per quelli come noi' (titolo di uno dei primi 45 giri dei Pooh) che con il sottotitolo 'musica e musicisti della Bologna degli anni '60' chiarisce i contorni di un mondo che ormai non c'è più. Le 240 pagine (Crac edizioni) sono frutto del paziente lavoro di ricerca del giornalista Lucio Mazzi e del musicista Moreno Spirogi Lambertini, leader della band Avvoltoi. In copertina spiccano i Les Copains, sul palco nel 1964, con i chitarristi Beppe Maniglia, Mario Goretti (poi nei Pooh) il cantante Marò e il bassista Franco Carotta, che poi formarono i Judas, gruppo culto di quegli anni. Nel retro, un pulmino Volkswagen dove campeggia la scritta 'Lucio Dalla e gli Idoli', con cui il futuro autore di 'L'anno che verrà' girava per i locali e per la riviera romagnola.