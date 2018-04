Caetano Veloso, live in Italia a luglio

ROMA, 24 APR - Dal 13 al 21 luglio Cateano Veloso torna live in Italia per il nuovo tour 'Ofertorio', durante il quale per la prima volta l'artista salirà sul palco con i figli Moreno, Tom e Zeca, per dare vita a uno spettacolo in versione volutamente acustica. Il quartetto Veloso proporrà i successi del repertorio del cantautore brasiliano, come 'Reconvexo', 'O Leozinho', 'Un canto de afoxé para o bloco do Il' e 'Serto', oltre alle composizioni di Moreno Veloso e degli altri due figli più piccoli. Queste le date italiane del tour: venerdì 13 luglio a Pavia, Corte del Castello Visconteo; domenica 15 luglio a Perugia, Umbria Jazz; martedì 17 luglio a Roccelletta di Borgia, Parco Archeologico Scolacium; sabato 21 luglio a Roma, Cavea - Auditorium parco della Musica.