I vincitori del Mondello Opera Italiana

ROMA, 24 APR - Davide Enia con 'Appunti per un naufragio' (Sellerio), Michele Mari con 'Leggenda privata' (Einaudi) e Laura Pariani con 'di ferro e d'acciaio' (NNE), primo titolo della nuova serie NNE CroceVia accompagnata da Alessandro Zaccuri, sono i vincitori della sezione Opera Italiana della 44/ma edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. Ad Alberto Casadei con 'Biologia della letteratura' (il Saggiatore), il riconoscimento per la sezione Mondello Critica. Il Premio Autore Straniero sarà consegnato al Nobel Herta Müller il 13 maggio al Salone del Libro di Torino. I vincitori di entrambe le sezioni sono stati scelti dal Comitato di Selezione, composto da Giuseppe Lupo, Francesco Pacifico e Francesca Serafini. I tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana saranno votati da 120 lettori forti, indicati da 24 librerie di tutta Italia, scelte in partenariato con l'inserto Domenica de Il Sole 24 Ore. Il vincitore del Premio SuperMondello sarà premiato il prossimo novembre a Palermo.