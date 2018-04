A teatro, Branciaroli e De Capitani

ROMA, 25 APR - Franco Branciaroli come Jean Valjean ne ''I miserabili'' di Victor Hugo, a Napoli nella nuova riduzione di Luca Doninelli per la regia di Franco Però; ''Qualcuno volò sul nido del cuculo'' diretto da Alessandro Gassmann a Torino e l'''Otello'' di Shakespeare con Elio De Capitani, Federico Vanni-Iago ed Emilia Scarpati Fanetti-Desdemona, a Milano; Fausto Russo Alesi in ''Ivan'' da Dostoevskij, per la regia di Serena Sinigaglia, ancora a Napoli, ed Ennio Fantastichini con Iaia Forte nei ''Tempi Nuovi'' di Cristina Comenicini a Trieste; fino ad Arturo Cirillo-Rosalinda Sprint in ''Scende già per Toledo'' dal romanzo di Giuseppe Patroni Griffi a Roma: sono alcuni degli spettacoli in scena nel prossimo week end.