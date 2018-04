Biagiotti, lascia Maureen Salmona

MILANO, 26 APR - Finisce, dopo circa 40 anni, la collaborazione di Maureen Salmona con la casa di moda Laura Biagiotti. Salmona, per quattro decenni, è stata infatti la voce di Laura Biagiotti, la 'Queen fo cachemire' come la definì il New York Times, morta circa un anno fa, nel mondo dei media a Milano. "Ringrazio la Maison Laura Biagiotti - scrive Maureen Salmona - per i meravigliosi 40 anni di collaborazione e mi preparo a dedicarmi ad altre sfide professionali nel mondo della comunicazione in così rapida trasformazione".