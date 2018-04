Musica, esce primo album di Guglielmo

BOLOGNA, 26 APR - Il 3 maggio esce in tutti gli store digitali '5:55AM', il primo album del cantautore bolognese Guglielmo: 10 brani inediti prodotti da Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri, su etichetta SanLucaSound. Il giovanissimo cantautore, che suona il pianoforte, esordisce con canzoni spesso malinconiche, dove il tema dell'amore predomina: amori mancati, amori riusciti ma poi finiti male. '5:55AM' rappresenta i pensieri scritti prevalentemente a notte fonda, quasi al mattino. "Ho tantissimi sogni - spiega Guglielmo - e la realizzazione di questo album fa parte dei sogni realizzati, quindi è servito incrociare le dita alle 5:55 ed esprimere il desiderio". Al disco partecipa anche il trombettista Frank Nemola, conosciuto come musicista di Vasco Rossi. In radio gira già il singolo 'Casual', mentre il 30 maggio il progetto sarà lanciato anche in versione Cd e presentato in anteprima a Fico Eataly World.