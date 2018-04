Scala: 'Uomo che prega' per Bernstein

MILANO, 26 APR - "Con un altro compositore forse avrei avuto più difficoltà, ma pensare ad un omaggio ad un personaggio fantastico come Bernstein, così a cavallo tra la musica colta e quella pop, non mi ha fatto sentire in soggezione". Lo ha detto il giornalista e scrittore Michele Serra, alla presentazione al Teatro alla Scala di un evento il 7 maggio, dedicato a Leonard Bernstein e durante il quale sarà messo in scena in prima assoluta anche 'L'uomo che prega', su suo testo e composizione del violoncellista Giovanni Sollima. Voce narrante Antonio Albanese. L'omaggio al grande compositore, direttore e divulgatore americano viene celebrato a 100 anni dalla sua nascita (1918-1990) dai Cameristi della Scala. Sono stati loro a commissionare il brano che è il primo nucleo di un progetto di teatro musicale. Il 7 maggio sul podio ci sarà, per la prima volta, il direttore di origini cinese e nato a Giacarta in Indonesia, Wilson Hermano.