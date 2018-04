Fragola,album nato da percorso interiore

ROMA, 26 APR - "Ho vissuto per un paio di anni nella centrifuga: a un certo punto ho avuto bisogno di fermarmi e prendere del tempo per capire cosa stessi facendo e quale direzione prendere". E così Lorenzo Fragola, vincitore nel 2014 di X Factor a soli 19 anni, è sceso dalle montagne russe e dopo il festival di Sanremo dello scorso anno ha iniziato a guardarsi dentro. Bengala, il nuovo disco di inediti in uscita domani 27 aprile per Sony Music, anticipato dal singolo omonimo e da Battaglia Navale, è proprio il risultato di questo viaggio interiore del giovane catanese. "Sono stato catapultato nel pop italiano, senza forse averlo mai ascoltato davvero. Mi sono chiesto cosa stessi facendo. Ho cominciato a cercare la mia strada e Bengala è il risultato di questo processo: del confronto e dello scontro con me stesso. Più che quello che sono, racchiude quello che ho fatto in questi due anni. Che artista voglio essere? Non lo so ancora, so solo che voglio che in ogni melodia si possa riconoscere qualcosa di sincero".