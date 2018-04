ROMA, 26 APR - Doppio annuncio per Luca Carboni: nuovo singolo e tour in partenza a ottobre nei principali club italiani, con la data di Parma che sarà al Campus Industry Music domenica 4 novembre. Biglietti in prevendita sul circuito Ticket One, online e nei negozi, a partire da venerdì 27 aprile. Il 27 aprile arriva in tutte le radio, in streaming e digital download "Una grande festa", il singolo di Luca Carboni che anticipa l'uscita del nuovo album di inediti "Sputnik" (Sony Music). Insieme al brano sarà disponibile anche il pre-order di "Sputnik" su iTunes e Amazon. "Una grande festa" fin dal primo ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Carboni, artista che sin dalla fine degli anni '80 ha spostato i confini del pop con canzoni rimaste indelebili nell'immaginario italiano. Un travolgente ed ironico inno estivo. Il nuovo progetto discografico arriva dopo il successo del precedente disco "Pop-Up" con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell'airplay radiofonico.(ANSA)