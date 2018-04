100 artisti per 100 anni, Lituania Flux

ROMA, 26 APR - Cento artisti per 100 anni di storia. Dal guru del teatro Eimuntas Nekrosius alla stella del podio Mirga Grazinyte-Tyla, in un omaggio a Debussy con l'Orchestra di S. Cecilia, passando per il padre del cinema sperimentale Jonas Mekas, le improvvisazioni del trio Intuitus Jazz o Buona giornata!, singolare "Opera per 10 cassiere con sottofondo di centro commerciale e pianoforte" dell'Operomanija di Vilnius. La Repubblica di Lituania compie i suoi primi 100 anni di vita e festeggia portando a Roma Flux, primo Festival Lituano delle Arti con il meglio delle produzioni contemporanee, all'Auditorium Parco della musica (con tappe al Maxxi, Teatro Argentina e palazzo Braschi) dal 4 al 15/5. In tutto 12 giorni di musica, spettacoli, proiezioni, incontri, mostre e performance, in collaborazione con l'Istituto culturale lituano, per raccontare il dinamismo della Repubblica baltica, con una visione interdisciplinare ereditata dal manifesto del movimento Fluxus, pubblicato nel '63 da George Maciunas.