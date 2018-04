Via prevendite concerto Bocelli a Arena

ROMA, 26 APR - Partono oggi le prevendite per "La Notte di Andrea Bocelli", spettacolo di Andrea Bocelli in programma all'Arena di Verona il prossimo 8 settembre. Il concerto sarà guidato dal tenore e vedrà la partecipazione di ospiti internazionali, oltre 400 artisti, l'Orchestra e Coro dell'Arena di Verona. "La notte di Andrea Bocelli" sarà il clou della Celebrity Fight Night in Italy, maratona filantropica che coinvolge la famiglia Bocelli e che quest'anno festeggia la sua quinta edizione.(ANSA)