Johnnie To ospite del Far East Film 20

UDINE, 26 APR - Prima visione mondiale, il 28 aprile al Far East Film Festival numero 20 in corso a Udine, della versione recentemente restaurata di ''Throw Down'', noir incentrato sull'arte marziale realizzato nel 2003 da Johnnie To, il regista di Hong Kong che è tornato con soddisfazione ''a un festival che è cresciuto, diventando molto noto in Asia e un punto di riferimento in Europa''. Mr. To, che sempre nel 2003 aveva diretto la commedia ''Yesterday Once More'', un omaggio proprio al Far East Film Festival e alla città di Udine scelta come set per alcune scene, ha commentato la situazione attuale della cinematografia a Hong Kong: ''Prima eravamo completamente liberi di esprimere le nostre opinioni - ha detto - ora dobbiamo pensare al mercato cinese, dove la censura pone alcuni limiti. Da bravi registi, dobbiamo inventarci come far passare le nostre idee in campo creativo anche in questo nuovo scenario''. (ANSA).