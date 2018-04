Consigli per l'estate da Andreea Diaconu

ROMA, 26 APR - La top model Andreea Diaconu, protagonista della campagna Mango Primavera/Estate assieme a Charlee Fraser e ai modelli Ollie Edwards e Alexis Petit, racconta l'esperienza vissuta con Mango durante gli scatti della campagna a Maiorca. Non mancano consigli di stile per vivere al meglio l'estate. "La location era stupenda - racconta la modella - ed è stato emozionante vedere l'isola quasi deserta grazie al fatto che eravamo fuori stagione. Il Mediterraneo evoca in me estati rilassanti, libri e vino. Poi a mi piace fare surfbelle fra le onde e un buon libro: è tutto quello di cui ho bisogno. Mi piace anche andare alla scoperta di nuovi posti". La top model qualche suggerimento per preparare la valigia perfetta: "costumi, occhiali da sole, una camicia bianca in cotone, pantaloni ampi e di seta per le serate più chic, un top, un blazer trendy, un cappello, un thermos d'acqua e molti libri". Per la bellezza Andreea consiglia "creme solari neutre, doposole e tante nuotate".