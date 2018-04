Tonno spiaggiato, Matano da black comedy

ROMA, 26 APR - La domanda "come si ammazza la vecchia?" dà il via al demenziale piano diabolico omicida di Francesco (Frank Matano), nella black comedy romantica surreale politicamente scorretta Tonno spiaggiato, opera prima di Matteo Martinez (già complice artistico alle Iene e sul web dell'attore, con cui firma anche la sceneggiatura) in sala dal 10 maggio in 300 copie con Vision Distribution. Nel cast anche Marika Costabile e Niccolò Senni, nel ruolo di un simil Norman Bates a cui manca la mamma. A tener testa al catastrofico/perfido Matano, c'è la strepitosa novantenne Lucia Guzzardi, che ribalta tutti gli stereotipi sulle angeliche e inermi parenti anziane delle fiction e dei film. "Bisogna ridere di tutto, fa sentire meno soli e fa esorcizzare le cose inevitabili della vita. Ma quando si scherza su temi delicati va fatto con dolcezza e rispetto" dice Matano, che si è ispirato a modelli di comicità surreale Usa già sperimentata insieme a Martinez con successo online, da Buster Keaton ai Simpson.