Sequel A Quiet Place dopo incassi record

NEW YORK, 26 APR - E' un film sul silenzio ma ha fatto tanto rumore al botteghino con incassi record. Quanto basta per la casa di produzione Paramount per annunciare il sequel di 'A Quiet Place' (Un posto tranquillo, uscito nelle sale italiane lo scorso 5 aprile, ndr). L'indiscrezione e' arrivata durante CinemaCon a Las Vegas e a rompere il silenzio e' stato il Ceo della Paramount Pictures Jim Gianopulos. "Se cinque anni fa - ha rivelato - mi avessero detto che un film quasi muto con protagonista un tipo divertente, Jim (John Krasinski, regista del film ndr) di 'The Office' (serie tv, ndr) sarebbe stato un successo di Paramount, avrei risposto, 'ebbene, dovrei andare a lavorare alla Paramount". Il film e' interpretato dallo stesso regista ed Emily Blunt, sua moglie anche nella vita. E' ambientato in un futuro post invasione aliena quasi privo di umani. Una famiglia è costretta a vivere nel silenzio, sapendo che ogni rumore può far piovere dal nulla dei mostri ciechi vogliosi di sbranare, sensibili solo al rumore.