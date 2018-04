Noseda lascia Teatro Regio di Torino

TORINO, 26 APR - Dopo Valter Vergnagno, che ha rassegnato le dimissioni da sovrintendente con un anno di anticipo sulla scadenza del mandato, il Regio di Torino perde anche Gianandrea Noseda. Il direttore musicale del teatro, in una dura nota, sostiene che "la qualità che lo ha portato alla ribalta della scena internazionale non è stata minimamente tenuta in considerazione". E, dopo l'indicazione di Graziosi alla sovrintendenza, annuncia che non esiste "la volontà di condividere un progetto per il futuro del Regio". "Con profondo dispiacere - scrive Noseda - non intendo rendermi disponibile a continuare la relazione con il Teatro Regio Torino per i progetti che avevamo programma a partire dalla stagione 2018/2019. Rispetterò invece gli impegni presi questa estate con i festival di Montreaux, Stresa e con il MiTo Festival di Torino". Un addio annunciato con "profondo dispiacere", quello del direttore d'orchestra, che rivela come il Consiglio di Indirizzo dell'ente abbia cancellato "il ritorno negli Stati Uniti".