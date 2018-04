Balestra veste la Cenerentola a Belgrado

ROMA, 26 APR - Renato Balestra ha firmato i costumi della Cenerentola di Rossini andata in scena ieri, 25 aprile a Belgrado, per l'anniversario della fondazione del National Opera Theater. Lo spettacolo, che celebra anche i 20 anni dalla prima rappresentazione, è considerato quello che ha ottenuto più successo nella storia del teatro serbo. In omaggio al decano dell'alta moda italiana, durante la rappresentazione hanno sfilato 22 creazioni di haute couture dello stilista, accompagnate dalla voce incantevole di Jadranka Jovanović, interprete di Angelina (Cenerentola). Contestualmente alla rappresentazione dell'opera, gli ospiti hanno potuto visitare nel teatro la mostra dei bozzetti dei costumi realizzati da Balestra per l'opera.