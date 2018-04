Catania per due giorni capitale del ballo con la “Dance Competition”

CATANIA - Danza classica, contemporanea, moderna, salsa e balli caraibici, gare, balli di gruppo, esibizioni singole e in coppia. Dopo il successo dello scorso anno, con Carla Fracci ospite d’eccezione, Catania torna ad essere per due giorni "capitale" del ballo con 'Dance Competition' il concorso internazionale di danza in programma sabato e domenica al PalaCatania.

La competizione dedicata a gruppi e ballerini solisti prevede saggi di classico, contemporaneo e moderno, 'coreographic team' per tutte le discipline e categorie di sincronizzato, coreografico, show, caribe show dance e danze caraibiche in coppia: salsa portoricana, salsa cubana, merengue e bachata. Per la danza classica, contemporanea e moderna direttore artistico è Fredy Franzutti, mentre per le coreografie e le danze caraibiche la maestra Angela Caruso. Ospite d’onore è Luciana Savignano. Grande attesa per Laura Comi, ballerina del Teatro dell’Opera di Roma.

A giudicare esibizioni e ballerini saranno coreografi di fama nazionale e internazionale: Ranko Yokoyama, Maikel Fonts, Sylvia Chapelli, Barbara Ymenez, Anita Lombardi, Adrian Sevilla Cortes. Direttore organizzativo dell’evento è Rossella Giuffrida.