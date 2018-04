Riviera film festival, Tapper in giuria

GENOVA, 27 APR - Un premio Nobel, il climatologo Nigel Tapper che presiederà la giuria per i documentari e terrà a Portofino una conferenza sui cambiamenti climatici, artisti di caratura internazionale come l'attore statunitense Matthew Modine che presiederà la giuria del festival che sarà composta dallo sceneggiatore statunitense Ed Solomon, dall'attrice Violante Placido, la scrittrice e giornalista Paola Jacobbi e dall'agente Usa John Campisi. Sono solo alcuni dei nomi che animeranno la 2^ edizione del Riviera Film Fesival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 che si terrà dal 2 al 6 maggio a Sestri Levante e Portofino. "Abbiamo scelto di far crescere il festival organicamente - ha detto il fondatore Stefano Gallini Durante - portando ospiti sempre più importanti". Saranno 10 i film in concorso, 5 opere fuori concorso e 5 documentari. A questo si aggiungono numerosi appuntamenti, dalla conferenza sul clima a un incontro sul tema del neofemminismo dopo gli scandali di Hollywood.