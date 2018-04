Occhiali griffati tra glamour e revival

ROMA, 27 APR - Glamour anni '50 e '80 per gli sguardi griffati, che rivisitano modelli iconici del passato in materiali tecnologici e super leggeri (acetati e titanio) e in colori che esibiscono tutta la palette cromatica più nuova, cominciando dall'ultra violet, colore di punta del 2018 indicato da Pantone, per arrivare ai toni che ne derivano. Tendenza comune a tutti i brand è quella di utilizzare più materiali per realizzare le nuove montature. Così il classico acetato viene abbinato al titanio, all'acciaio e all'alluminio, per movimentare il design e conferire maggiore leggerezza. I colori più di moda, oltre al viola e alle sue sfumature, dal rosa antico al Barbie, dal lilla all'ametista, annoverano anche i classici nero, bianco e tartarugato, le tonalità pastello e le trasparenze del grigio ghiaccio. A questi toni si aggiungono bluette e azzurro, giallo, rosso, arancio, verde. Per quanto riguarda il design, si va dalle montature micro (Matrix) a quelle di punta le "cat eye", che rivisita gli anni '50 e '80.