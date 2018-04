Zero, esce Zerovskij Solo per amore Live

ROMA, 27 APR - Dopo il successo dell'omonimo tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out e al cinema con il film concerto, primo nella classifica Cinetel durante i suoi giorni di programmazione, Renato Zero torna con l'album "Zerovskij Solo per Amore - Live", contenente oltre 2 ore di spettacolo. A sorpresa Renato Zero ha annunciato sul suo profilo Facebook l'uscita il 18 maggio del doppio cd che dall'11 maggio sarà già disponibile in pre-order anche su iTunes. "Zerovskij è ostinatamente ancora presente! - scrive Zero nel post - Sa di essere piaciuto avendo raccolto consensi attraverso tutte le fermate effettuate dal suo poderoso treno. In questo elegante cofanetto, tutta la memoria musicale di tutti gli interpreti che si sono adoperati per realizzare quest'opera davvero rara e irripetibile. Tutto questo Solo per amore. Amore per il pubblico. Per i progetti impossibili. Per il desiderio di non restare relegato tra i dischi di platino. Amore per l'impegno che ci rende partecipi e operativi sempre".