In tanti alla Villa dei mosaici a Spello

SPELLO (PERUGIA), 27 APR - La Villa dei mosaici di Spello è già un successo: quasi 8.000 visitatori in un mese di apertura. Con quasi 500 metri quadrati recuperati, la Villa dei mosaici di Spello è una delle scoperte archeologiche più straordinarie dell'Umbria. La residenza di età imperiale conserva ancora oggi raffinati pavimenti a mosaico e tracce di affreschi e stucchi alle pareti. La nuova struttura museale, moderna e multimediale, permette di esplorare tutto il fascino di questa Villa con ricostruzioni in 3D, postazioni multimediali e App dedicata. I venti ambienti riportati alla luce sono pertinenti al settore centrale della Villa, per una superficie totale di circa 500 metri quadrati. Di questi ambienti, dieci conservano pavimenti a mosaici policromi di grande bellezza, con motivi geometrici e figurati. L'ingresso è andato perduto. Intorno al peristilio, il cortile porticato che circondava il giardino interno, si apre una serie di stanze, denominate dalle figure e dai motivi decorativi dei mosaici.