Stranger Things 3, ciak serie Netflix

ROMA, 27 APR - Netflix ha appena rilasciato un nuovo video celebrativo per annunciare l'inizio ufficiale delle riprese della terza stagione di Stranger Things, la fortunata serie fantascientifica originale della piattaforma creata dai fratelli Duffer e che ha fatto innamorare i figli degli anni '80 e non solo. I vecchi amici della prime due stagioni - Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour - si sono ritrovati sul set per iniziare le riprese, ma qui hanno incontrato delle new entry, come Maya Hawke, Jake Busey e Cary Elwes. I fratelli Duffer, insieme all'intero cast, sono di nuovo all'opera per raccontare una nuova avventura. "Stranger Things" è la serie TV originale Netflix creata dai Duffer Brothers. La produzione esecutiva è curata dai Duffer Brothers, Shawn Levy, Dan Cohen di 21 Laps, e Iain Paterson.