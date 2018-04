Ranieri-Sepe per 'Gabbiano' al Quirino

ROMA, 27 APR - Massimo Ranieri sarà il protagonista, dal 19 al 31 marzo 2019, di una novità che è forse il principale spettacolo della prossima stagione del Teatro Quirino di Roma: 'Il gabbiano' nell'adattamento particolare e la regia di Giancarlo Sepe. Ranieri si dice "emozionato" di tornare nel teatro in cui debuttò come attore di prosa nel 1975 sotto la guida di Patroni Griffi e di farlo "con Sepe, amico con cui sono decenni che parliamo di lavorare assieme senza riuscirci". Il Quirino presenta una stagione, firmata da Geppy Gleijeses e Guglielmo Ferro, con 13 spettacoli: aperta il 9 ottobre da 'Quartet' di Ronald Howard con regia di Rossi Gastaldi e interpreti Pambieri, Ponzoni, la Quattrini e il ritorno in scena dopo tanti anni di Giovanna Ralli, e chiusa a maggio 2019 da 'Regalo di Natale' dal film di Pupi Avati con regia di Marcello Cotugno e Gigio Alberti, Filippo Dini e Valerio Santoro. Nel programma anche 'Così parlò Bellavista' dal film e romanzo di Luciano De Crescenzo per i suoi 90 anni (agosto).