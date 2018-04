Storaro, io tra Caravaggio e Bacon

(ANSA) BARI 27 APR - Vittorio Storaro, classe 1940, vincitore di tre Oscar (Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore) non si può dire si sia risparmiato molto. È stato infatti nella sua lunga carriera 'l'autore della cinematografia' (così preferisce definirsi rispetto al più usato 'direttore della fotografia') che ha lavorato praticamente con tutti, da Bertolucci ad Allen, da Carlos Saura a Francis Ford Coppola, ma ci è riuscito, come ha detto oggi al Bif&st, anche grazie allo studio, alla consapevolezza che bisogna continuamente prepararsi. Figlio di un proiezionista della Lux Film, comincia infatti a studiare da solo fotografia già a 11 anni, poi frequenta l'istituto Tecnico di Roma "Duca d'Aosta" e, successivamente, il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sull'ultimo film a cui ha lavorato, A Rainy Day in New York di Woody Allen, che potrebbe non essere distribuito nelle sale cinematografiche dopo le accuse di molestie sessuali al regista, dice: "Non è ancora finito, ma dovrebbe uscire con Amazon che l'ha acquistato".