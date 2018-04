Maggio Monumenti Napoli, si celebra Vico

NAPOLI, 27 APR - Con la XXIV edizione del Maggio dei Monumenti la città di Napoli celebra i 350 anni dalla nascita del filosofo e storico napoletano Giambattista Vico. Per oltre un mese la città sarà attraversata da reading, spettacoli teatrali, concerti, conferenze, mostre e viste guidate dedicate a Vico e al suo pensiero. Il Maggio prenderà il via già domani 28 aprile per concludersi domenica 3 giugno. Tra gli appuntamenti del fitto calendario, consultabile sul sito del Comune di Napoli, spiccano 'Il dialogo impossibile con Giambattista Vico' immaginato da Vincenzo Vitiello con Enzo Salomone e Paolo Cresta; la conferenza di Fabiana Cacciapuoti su 'Vico e Leopardi' al complesso di San Domenico Maggiore; l'incontro pubblico 'I giovani interrogano il Professore' con Fulvio Tessitore.