The Captain, i disastri di fine guerra

BARI, 27 APR - The Captain del regista tedesco Robert Schwentke, passato al Bif&st nella sezione Anteprime Internazionali con una splendida fotografia bianco e nero, è un film sui disastri di fine guerra. Quei momenti storici (siamo in Germania a una settimana dalla fine del secondo conflitto mondiale) in cui gli oppressori stanno per diventare vinti e questi ultimi, tra odio e voglia di vendetta, vincitori. Tutte le certezze vengono meno. I fronti in disfatta sono popolati da disertori, la violenza e la paura montano anche perché nessuno ha più voglia di morire a pochi giorni dalla fine della guerra. Insomma vera anarchia e voglia di riscatto come quella del protagonista del film, Herold (Max Hubacher), disertore della prima ora che, grazie all'incontro con la divisa e l'auto di un capitano della Luftwaffe abbandonati, si trasforma con grande disinvoltura da vittima a carnefice. Sarà lui, in un crescendo di violenza, a mettere insieme un gruppo di sbandati pronti a tutto pur di godersela fino alla fine.