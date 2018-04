Hit parade, Gemitaiz primo con Davide

ROMA, 27 APR - Gemitaiz conquista la vetta della classifica stilata da Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con Davide che è il suo nome di battesimo e anche il titolo del suo terzo disco da solista. Il rapper è anche al secondo posto dei singoli digitali più venduti e primo tra i vinili. Al secondo posto ancora rap con Capo Plaza che sale sul podio con 20, l'atteso disco di debutto. L'artista salernitano è al primo posto tra i singoli con la canzone Tesla featuring Sfera Ebbasta & Drefgold. Slitta dalla vetta al terzo posto il disco d'inediti del rapper Noyz Narcos, "Enemy". Quarto con il suo Rockstar c'è Sfera Ebbasta mentre al quinto posto c'è Laura Pausini con Fatti Sentire. In sesta posizione Carmen Consoli e il suo Eco di Sirene. New entry al settimo posto con gli statunitensi di A Perfect Circle e il loro Eat The Elephant. Chiudono la top 10 Tedua con Mowgli - Il disco della giungla, Imagine Dragons con Evolve e infine Divide di Ed Sheeran decimo alla sessantesima settimana dall'uscita.