Accuse di molestie a Tom Brokaw, ex Nbc

NEW YORK, 28 APR - Nuovo capitolo nelle polemiche sulle molestie sessuali: al centro della bufera è Tom Brokaw, uno degli anchor storici della tv americana. Brokaw, che ha condotto per oltre due decenni il tg di prima serata della Nbc, è stato accusato da Linda Vester, ex collega a Nbc poi passata alla Fox, e da un'altra donna che ha chiesto di restare anonima, di aver messo loro le mani addosso. Nel caso della Vester gli episodi risalirebbero agli anni '90. L'anchor, 78 anni, si è difeso negando che nulla di improprio sia avvenuto con entrambe. In suo aiuto sono accorse altre 60 colleghe tra cui volti tv famosi come Rachel Maddow, Andrea Mitchell, Maria Shriver e Kelly O'Donnell che in una lettera aperta a Vanity Fair lo hanno definito un uomo di "grande decenza e integrità". Le accuse a Brokaw sono arrivate all'indomani della prima condanna per molestie dell'era #MeToo: il comico dei 'Robinson' Bill Cosby, è stato riconosciuto colpevole di "aggressioni indecenti aggravate" e rischia fino a 30 anni di carcere.