A Milano flash mob con Roberto Bolle

MILANO, 28 APR - Per la giornata mondiale della danza, il 29 aprile piazza Scala a Milano diventerà teatro di un flash mob con Roberto Bolle. L'annuncio è sulla pagina Facebook Roberto Bolle official con un link alla pagina di On dance, la festa della danza che si svolgerà a Milano dall'11 al 17 giugno. "Hai fame di danza? Sfamati domenica 29 in Piazza della Scala con Roberto Bolle, per un grande flashmob! Dalle 15 - è l'invito -, portati un paio di cuffie, una maglietta senza marchi visibili e il tuo stile di danza, qualunque esso sia! Più danze siamo, più ci divertiamo!".