The Flow Dance Camp, hip hop a Ostia

ROMA, 28 APR - Hip hop, passione pura e tanto divertimento con ballerini di fama internazionale dal 29 aprile al 1 maggio sul lido di Ostia. C'è grande attesa al PalaFijlkam per la prima edizione di The Flow Dance Camp, una vera e propria full immersion in questo tipo di danza, organizzato da Filippo Ranaldi, coreografo e ballerino (anche "Scimmia" di Occidentali's Karma di Francesco Gabbani) e ora ad Amici e presentato da Andreas Muller, vincitore della 16/a edizione del programma di Maria De Filippi e attualmente tra i danzatori professionisti nel Serale. Nel primo giorno moltissime crew internazionali si sfideranno in una competizione di fronte a una giuria d'eccezione (l'irlandese Zacc Milne, la statunitense Andye J, il polacco Marcin Rebilas), mentre nei giorni seguenti ballerini provenienti da ogni parte di Europa avranno l'opportunità di partecipare ad un workshop intensivo di 2 giorni con insegnanti di fama mondiale: si ballerà grazie ai tre giurati, a Kenzo Alvares, a Alisa Tsitseronova, Mecnun Giasar).