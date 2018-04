Bertolucci al Bif&st, io e Ultimo tango

BARI, 28 APR - Bernardo Bertolucci, tre volte Oscar, è protagonista della masterclass al Bif&st, dove c'è stata l'anteprima mondiale della versione restaurata in 4k di Ultimo tango a Parigi che tornerà in sala dal 21 maggio distribuito in 120 copie dal Centro sperimentale di cinematografia. Dal regista tanti ricordi legati a questo film del 1976 che fece scandalo e fu oggetto di censura e procurò una condanna, per lui e Marlon Brando, che privò il regista dei diritti civili: "Mi accorsi che non potevo più votare". E, nella lunga lezione di cinema di Bertolucci, anche una presa di posizione forte e controcorrente nei confronti di Ridley Scott per aver sostituito Kevin Spacey, accusato di molestie, con Christopher Plummer nel suo ultimo film 'Tutti i soldi del mondo'. "Ho provato un po' di vergogna per Ridley Scott che, nonostante il suo grande potere contrattuale a Hollywood, ha dovuto subire questa imposizione razzista nei confronti di Spacey, tanto che a me è venuta voglia di fare un piccolo film proprio con lui".