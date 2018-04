Autieri, a teatro escort tutta da ridere

ROMA, 29 APR - "Questa volta niente moglie, niente principessa. Finalmente interpreto una escort. Anzi, come diciamo in scena, proprio una zocc...". Ride Serena Autieri, perché dopo una stagione di grandi donne e storie drammatiche, da Diana & Lady D a La sciantosa, in cui rilegge la regina del cafè chantant Elvira Donnarumma, fino a Rosso napoletano ambientato durante le Quattro Giornate di Napoli, questa volta tirerà fuori tutta la sua verve e comicità. Dal 3 al 13 maggio sarà infatti all'Ambra Jovinelli di Roma protagonista con Tosca D'Aquino di Ingresso indipendente, commedia scritta per il palcoscenico da Maurizio De Giovanni (il papà del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone), per la regia di Vincenzo Incenzo. "Rosalba ricorda un po' Irma la dolce, della grande Shirley MacLaine - prosegue l'attrice - Per me, finalmente è l'occasione per sfogarmi, tirare fuori tutta la mia anima napoletana di fuoco e brio". Nel cast, Giovanni Scifoni, Biancamaria Lelli, Massimiliano Franciosa e Fioretta Mari.