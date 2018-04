Castello Sforzesco rifà il maquillage

MILANO, 29 APR - Il Castello Sforzesco di Milano si rifà il maquillage: la soprintendenza ha dato il via libera allo studio di fattibilità progetto che ha vinto il concorso internazionale bandito dal Comune per riqualificare piazza Castello. Il progetto degli architetti Genuizzi, Banal, Strambio, Ragazzo prevede di espandere il parco rafforzando le aiuole e il semicerchio alberato. Le prescrizioni della Soprintendenza hanno chiesto di diminuire le aree a calcestre in piazza Castello e di utilizzare il granito di Montorfano in largo Beltrami. "Ora - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - possiamo procedere alla redazione del progetto definitivo per valorizzare quello che, dal Castello a San Babila, rappresenta il più esteso percorso pedonale della città". Dalla zona alberata di piazza Castello si arriverà, attraverso un viale incorniciato da alberi, fino a piazza Duomo. Adesso si dovrà fare il progetto definitivo, mentre i lavori dovrebbero iniziare nel 2021.