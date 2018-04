A Tokyo 18/o Festival cinema italiano

TOKYO, 29 APR - Si è aperta alla Asahi Hall, nel quartiere di Ginza a Tokyo, la 18/a edizione del Festival del Cinema Italiano, organizzato in partnership con il quotidiano giapponese Asahi Shimbun dall'Istituto Luce Cinecittà e l'Istituto Italiano di Cultura. I film, proiettati dal 28 aprile al 5 maggio, comprendono cinque dei sei titoli italiani in concorso a Cannes nel 2017, tra cui "Fortunata" di Sergio Castellitto - che ha vinto con Jasmine Trinca il premio di miglior attrice nella categoria 'Un certain regard', nonché alcune delle commedie che hanno raccolto più incassi nell'ultima stagione. Tra i partecipanti, Luciano Ligabue e Kasia Smutniak, per presentare "Made in Italy", Jasmine Trinca protagonista di "Fortunata", i fratelli Manetti ('Ammore e Malavita'), Sydney Sibilia ("Smetto quando voglio - Ad honorem), Roberto de Paolis ('Cuori puri'), Leonardo Di Costanzo ('L'intrusa').