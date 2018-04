Conservatorio, auguri 'operaio' Rossini

PESARO, 29 APR - Auguri per il Primo Maggio, Festa del Lavoro, al 'lavoratore' Gioachino Rossini, membro e presidente onorario della Società Operaia di Pesaro. A formularli, nell'anno delle celebrazioni per il 150/o anniversario della morte, è Giorgio Girelli, presidente del Conservatorio di Pesaro. "Grande compositore - osserva Girelli - ma anche personalità socialmente ammirevole, come dimostrano le clausole da lui apposte al testamento in favore dell'insegnamento gratuito della musica ai giovani studenti dell'istituto musicale che egli fondò ed a cui donò il suo ingente patrimonio". Il Conservatorio organizza un Concerto per la Festa del Lavoro con l'Orchestra di Fiati del Conservatorio diretta da Michele Mangani, martedì 1 maggio, alle 11 in pIazza del Popolo, a Pesaro.